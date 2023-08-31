Kopenhag ilk maçın avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kopenhag, evinde Rakow ile 1-1 berabere kaldı, toplamda 2-1 öne geçen Kopenhag Şampiyonlar Ligi biletini almayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Kopenhag ilk maçın avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde
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31 Ağustos 2023 00:12
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag, sahasında Polonya temsilcisi Rakow'u konuk etti.

Parken Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken toplamda 2-1'lik skora ulaşan Kopenhag Şampiyonlar Ligi biletini alan taraf oldu.

35. dakikada Vavro ile öne geçen Kopenhag'a 87'de Zwolinski ile yanıt veren Rakow'a bu skor yetmezken Polonya temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde grup müsabakaları 31 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

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