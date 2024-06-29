Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin genç santrforu Melih Bostan'ı transfer etmek için önemli bir mesafe katetti.
İKİ KULÜP YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELECEK
Konyasporlu yetkililer, 20 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe'nin ise kiralık teklifi üzerinde durduğu öğrenildi. Transfer sürecindeki detayların görüşülmesi için önümüzdeki günlerde iki kulüp yetkililerinin bir araya gelmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Melih Bostan, 19 maçta 9 gol ve 4 asistle dikkat çekti. Ayrıca, genç forvet A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
Konyaspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Melih Bostan transferiyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
(AHB Medya)
İKİ KULÜP YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELECEK
Konyasporlu yetkililer, 20 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe'nin ise kiralık teklifi üzerinde durduğu öğrenildi. Transfer sürecindeki detayların görüşülmesi için önümüzdeki günlerde iki kulüp yetkililerinin bir araya gelmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Melih Bostan, 19 maçta 9 gol ve 4 asistle dikkat çekti. Ayrıca, genç forvet A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
Konyaspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Melih Bostan transferiyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
(AHB Medya)
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