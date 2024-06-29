Konyaspor'un Fenerbahçe'den istediği isim!

Konyaspor, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Melih Bostan'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde son aşamaya geldi. Taraflar arasında anlaşma sağlanmak üzere.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor'un Fenerbahçe'den istediği isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2024 11:46
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin genç santrforu Melih Bostan'ı transfer etmek için önemli bir mesafe katetti.

İKİ KULÜP YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELECEK

Konyasporlu yetkililer, 20 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe'nin ise kiralık teklifi üzerinde durduğu öğrenildi. Transfer sürecindeki detayların görüşülmesi için önümüzdeki günlerde iki kulüp yetkililerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Melih Bostan, 19 maçta 9 gol ve 4 asistle dikkat çekti. Ayrıca, genç forvet A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Konyaspor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Melih Bostan transferiyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

(AHB Medya)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery