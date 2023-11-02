Konyaspor evinde 3 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor evinde 3 golle turladı
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02 Kasım 2023 19:24
Son güncelleme 02 Kasım 2023 19:48
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor ile Erbaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 3-0 kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Robert Muric, 85. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'nci dakika Bruno Paz kaydetti. 

Konyaspor'un önümüzdeki turdaki rakibi 7 Kasım'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

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