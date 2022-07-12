Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'un Finlandiyalı golcüsü Joel Pohjanpalo, transferin de gözdesi oldu. Transferin hareketli kulüplerinden, Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, Pohjanpalo'yu kadrosuna katmak istiyor.



POHJANPALO KONYASPOR'A SICAK



Konyaspor'un Süper Lig'de boy gösterdiği 33 maçta attığı 16 golle dikkatleri üzerine çeken Palo için kulübü Bayer Leverkusen ile kıran kırana pazarlık yaptığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Alman ekibinin bu sezon kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki yıldız santrforun da futbol kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ve önceliği kulüplerin görüşmesine bıraktığı öğrenildi. Sözleşmesinin son yılına giren Finlandiyalı forvete Avrupa ve Süper Lig'den de teklifler olduğu konuşuluyor.



KONYASPOR'UN YAPTIĞI TRANSFERLER



Konyaspor, Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, santrfor Muhammet Demir, stoperler Calvo, Kahraman Demirtaş, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı ve kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna katmıştı.





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