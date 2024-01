Konyaspor'dan Calvo açıklaması!

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, katıldığı spor programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Sözlerine göreve geliş süreciyle başlayan Ömer Korkmaz, takımın maddi durumu, yaşanan diğer sıkıntılar, gelecek adına planlanan projeler ve transferler konusuna değindi. Kulüpte tasarruf döneminin başlayacağını ifade eden Korkmaz, "Yönetim Kurulu arkadaşlarımız çok ciddi katkı sağladılar. Geriden gelen bir borç yükümüz var, o taraflara dokunarak önümüzü rahatlatacak kadar piyasaya borç ödemelerini yaptık. Sportif olarak da sorun yaşadığımız bir ortam var, oyuncuların da kafası rahatlasın diye bir an önce maaşlarını, gecikmiş paralarını ödedik. Bunları gerçekleştirdikten sonra karşılığını da beklemeye başlıyoruz. Tabi ki her şey para değil, oyuncular bir grup halinde hareket etmeye alışsınlar, bu kültürü yeniden aşılama noktasında bu çalışmaları başlattık" dedi.



"TASARRUF DÖNEMİ BAŞLAYACAK"



Kulübün sürdürülebilir olması için tasarruf tedbirlerinin öneminden bahseden Başkan Ömer Korkmaz, "Her gün kulüpte zaman geçiriyoruz. Eksik gördüğümüz her yeri tamir etmeye başladık. Muhasebede, satışta, pazarlamada, reklamda neredeyse her alanda bir dokunuş yapmaya gayret ediyoruz. Önceden de oluyordu elbette ama benim istediğim gibi değildi. Bugün kulübün ihtiyacı olan, biz ne kadar kaynak yaratmaya çalışırsak çalışalım, yönetim kurulu olarak ne kadar maddi destek versek de burada tasarruf modeline gitmeden kulübü sürdürülebilir hale getiremeyiz. Tasarruf tedbirlerini ön plana alarak, kulübün kurumsal yapısından taviz vermeden dikkatli bir modele geçmek istiyoruz bunu da yapacağız inşallah. Aslı tasarruf edilecek kalem elbette sportif tarafta. Yanlış transfer yapmamak için uğraşacağız. Ortalama 600 bin Euro'yu yanlış bir oyuncuya vermeyi önlersek asıl tasarrufu orada yapmış olacağız. Bu kültürü her tarafta oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



"CALVO'YA TEKLİF SUNDUK"



Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Francisco Calvo hakkında da açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "11 Ocak itibariyle serbest kalma hakkı var. Yaklaşık bir aydır görüşüyoruz. Ona takım için çok değerli olduğunu yeteri kadar anlattık. Ben de bizzat konuştum. Ona kalmak istiyor musun, istemiyor musun diye sordum. Evet burada kalmak istiyorum ama kalmayı sürekli paraya bağlayarak konuşursa o zaman biz burada para için kalmak istediğini, bu şehirde kalmak istemediğini düşünürüz. Rica minnet kimseyi zorla tutamayız. Camianın ve benim de Calvo'ya karşı bir sempatisi var. Ancak lütfen Konyaspor armasını bireysel oyuncular üzerinden tutmayalım. Calvo'ya yarım sezon, 1,5 yıllık, 2,5 yıllık tekliflerde bulunuyoruz. Kalmasını istiyoruz. Başka kulüplerden gelen paradan aşağı bir rakam da vermiyoruz. Kalması noktasında tüm fedakarlığı yapıyoruz ama Konyaspor da 100 yıllık bir kulüp. Zor rica minnetle kimseyi burada tutamayız." dedi.



"KORKMAZ HAYALİNİ AÇIKLADI"



Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, en büyük hayalinin Konya'da futbol oynayan her genci Konyaspor'a lisanslamak olduğunu söyledi. Başkan Korkmaz yaptığı açıklamada, "Konya'da futbol oynayan bütün gençleri, çocukları Konyaspor'a lisanslama hayalim var. Her çocuğun oraya erişebileceğini sağlamak istiyoruz. Konya'daki gittiğimiz yerlerde bunları hep belirttim. Siz sporcu yetiştirme merkezleri yapmaya devam edin bizler de bu çocukları Konyaspor'a lisanslamaya devam edelim. Marka değeri artsın. Konyaspor'un 10 bin lisanslı futbolcusu olsun" İfadelerini kullandı.





