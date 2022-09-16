Konyaspor'da tek yol zafer

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor , geride kalan 6 haftada müthiş bir performans sergiledi. İlk 2 hafta Konyaspor ve Başakşehir ile golsüz berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, sonrasında İstanbulspor'u 4-0, Fenerbahçe 'yi 1-0, Giresunspor'u 1-0 ve Hatayspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi. 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile yoluna lider olarak devam eden Konya, kalesinde tek bir gol bile görmedi.



Yeşil-Beyazlı ekip, bugün ise Galatasaray deplasmanında serisini sürdürmeye çalışacak. Teknik direktör İlhan Palut, zorlu maç öncesinde, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün ekip olarak mücadeleye konsantre olduk. Aynı istikrarımızı sürdürüp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.



Rekor gecesi



Bu arada Konyaspor, zorlu mücadelede önemli bir rekor da kırabilir. Bu sezon henüz kalesinde gol görmeyen Konya, Süper Lig tarihinde ilk yedi karşılaşmada kalesini gole kapatan ilk0 takım olabilir. Öte yandan kritik randevu öncesinde Yeşil-Beyazlı ekipte Amilton ve Oğulcan Ülgün, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.





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