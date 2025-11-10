Ersin Destanoğlu'ndan PFDK sevkleri sonrası açıklama!

Beşiktaş futbolcusu Ersin Destanoğlu, PFDK sevkleri sonrası açıklama yaptı.

Beşiktaş oyuncusu Ersin Destanoğlu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Ersin Destanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli "Disiplin Sevkleri" başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir.


Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

Ersin Destanoğlu, ilk açıklamanın ardından kısa bir süre sonra bir açıklama daha yayınladı:

"Futbol kariyerim boyunca bahisle en ufak bir bağım, ilgim ya da ilişkim olmadı.

Bugün ismimin böyle bir iddiayla anılması, hem yıllardır verdiğim emeğe hem de Beşiktaş formasıyla temsil ettiğim değerlere büyük bir haksızlıktır.

Yarın adliyeye giderek bu asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Gerçeğin ortaya çıkması ve emeğimin lekelenmemesi için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim.

Beşiktaş camiasının ve tüm futbolseverlerin içi rahat olsun; vicdanım da geçmişim de tertemizdir."

