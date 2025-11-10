TFF'den Zorbay Küçük açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'bahis soruşturması' kapsamında ismi geçen hakem Zorbay Küçük'ün tedbirini kaldırdığını açıkladı.

10 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.


Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Başbuğ PINARBAŞI"

