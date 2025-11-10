Galatasaray'ı endişelendiren paylaşım!

Victor Osimhen'in de forma giydiği Nijerya Milli Takımı'nın kaldığı otel şaşkınlık yarattı. Oldukça eski ve kötü durumda bulunan otelin şartları sosyal medyada gündeme oturdu.

calendar 10 Kasım 2025 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off'larında Gabon ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı, Fas'ta kampa girdi. Galatasaraylı Victor Osimhen'in de bulunduğu milli takımın konaklama şartları şaşkınlık yarattı.

Daha önce Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in, kaldığı otelin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması Galatasaray taraftarlarını bir kez daha endişelendirdi.

Fulham'ın orta saha oyuncusu Alex Iwobi, Nijerya Milli Takımı'nın Fas'ın Rabat kentindeki otelini paylaştı… Oldukça eski ve kötü durumda bulunan otelin şartları sosyal medyada gündeme oturdu.

