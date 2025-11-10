Anadolu Efes'e PJ Dozier'den kötü haber!

Anadolu Efes'te sakatlanan PJ Dozier, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 10 Kasım 2025 16:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."

