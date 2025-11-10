Karadeniz'de kürek sörfü yaygınlaşıyor

Samsun'da bir araya gelen deniz tutkunları soğuk havaya rağmen Karadeniz'de kürek sörfü (stand up paddle/SUP) yapıyor.Hırçın dalgaları ile bilinen Karadeniz yeni su sporlarına ev sahipliği yaparken kürek sörfünü de giderek daha çok insan yapıyor.Farklı meslek grubundan insanlar kürek sörfü yapmak için Samsun'un Atakum sahilinde bir araya geliyor. Deniz tutkunları yaz kış demeden denizin tadını çıkarmak için SUP'ların üzerinde kürek çekiyor.Aralarında kamu çalışanı, fizyoterapist, akademisyen, mühendis ve polis emeklisi olan bir grup da gün doğumunda masa ve sandalyelerini deniz kıyısına kurarak SUP ve diğer ekipmanlarını hazırladı.Sportif aktivitelerde bulunan grup, daha sonra denize girerek suyun keyfini çıkardı. Soğuk hava ve suya rağmen suda gezinti yapan grup, SUP üzerinde kahve içerek etkinliği sonlandırdı.Emekli polis memuru Fikri Yaşar, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır kürek sörfü yaptığını belirterek, her gün Atakum sahilinin farklı noktalarında bir araya geldiklerini söyledi.Giderek daha çok kişinin bölgede kürek sörfü yapmaya başladığını anlatan Yaşar, "Her gün Atakum'un belirli yerlerinde buluşuyoruz ki herkes görsün, bu spora ya da başka sporlara yönelsin. Güzel yorumlar alıyoruz, çok soru soranlar oluyor. Paddle board alıp yanımıza gelen birçok arkadaşımız var. Hepimiz tek başladık, sonra birleştik, 5-6 kişi olduk. Şimdi aramıza katılacak 4 kişi daha var. Biz de hırçın Karadeniz'de bu sporu yapmaya çalışıyoruz." dedi.Kürek sörfünün diğer sörf türlerinden daha farklı ve özgür bir deneyim sunduğunu dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:"Asıl amacı ayakta kürek çekmek olan bu spor, yani kürek sörfü, Samsun'da yapılan diğer sörflerden biraz farklı. Daha keyifli, daha ileriye, daha açığa gidebiliyorsunuz. Daha özgür oluyorsunuz. Yukarıdan, ayakta kürek çekerken Samsun'u uzaktan seyredebilmek gerçekten çok güzel bir his."Kürek sörfüyle ilk kez sosyal medya aracılığıyla tanıştığını belirten Yaşar, "Yurt dışında göllerde ve durgun sularda yapıldığını gördük. 'Neden biz Karadeniz'de yapmayalım?' dedik. Havamız güzel, soğuk da olsa koruyucu kıyafetlerimiz var. Onlar bizi rüzgarın ve soğuğun etkisinden koruyor. Tabii ki denize düşüyoruz ama bu korkulacak bir şey değil. Can yeleklerimiz var, yüzme bilmeyenler bile yapabilir." ifadelerini kullandı.Yaşar, bu sporu yapmak isteyenlere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:"Yaklaşık bir yıldır yapıyorum ve herkese tavsiye ederim. Bu sporu yapmak isteyen herkes yanımıza gelip bilgi alabilir. Önce bir denesinler, yapabiliyorlar mı baksınlar. Çok pahalı bir spor da değil, 10 bin ile 100 bin lira arasında değişen boardlar var. En uygun olanıyla bile başlanabilir, denizde patlama riski yok, sadece karaya çıkarken dikkatli olmak lazım. Herkese öneririm."Kürek sörfü yapan meteoroloji mühendisi Evren Bakılan da Karadeniz'in artık su sıcaklığı açısından diğer bölgelerle benzer seviyelere ulaştığını belirterek, kürek sörfünün her mevsim yapılabileceğini vurguladı.Arkadaşlarıyla birlikte bir grup kurduklarını dile getiren Bakılan, "Hemen hemen her gün, vaktimiz oldukça denize çıkıyoruz. Dalga ve rüzgar müsaitse stand up paddle board sporumuzu yapıyoruz. Aslında stand up paddle board daha çok durgun sular için uygun ama Karadeniz'de de yapılabiliyor. Dalgalı ve rüzgarlı havalarda denge ağırlıklı boardlarla çok daha rahat oluyor. Ayrıca Karadeniz'de deniz trafiği daha az olduğu için, bence paddle board için çok uygun bir bölge." dedi.Yaklaşık beş yıldır bu sporu yaptığını anlatan Bakılan, "Yurt dışındaki kaynaklardan öğrenmiştim. Türkiye'ye geldiğimde de ilk fırsatta bir paddle board sipariş ettim. Elime geçer geçmez Karadeniz'in dalgalarıyla dans etmeye başladım." diye konuştu.