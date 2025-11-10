Bahis soruşturmasında futbolcuların sevki bekleniyor!

Bahis soruşturmasında hakemlerin ardından sıra futbolculara geldi.
Ekol TV'nin haberine göre, 600-900 arası futbolcu bahis soruşturmasında araştırılıyor.
Cumhuriyet Savcılığınca, futbolcuların durumları inceleniyor ve haklarındaki karar çok kısa süre içerisinde açıklanacak.
Futbolcuların bugün (pazartesi) PFDK'ya sevk edilmeleri bekleniyor.
