Bahis soruşturmasında futbolcuların sevki bekleniyor!

Bahis soruşturmasında hakemlerin ardından futbolcuların da bugün PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

calendar 10 Kasım 2025 15:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bahis soruşturmasında futbolcuların sevki bekleniyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bahis soruşturmasında hakemlerin ardından sıra futbolculara geldi.

Ekol TV'nin haberine göre, 600-900 arası futbolcu bahis soruşturmasında araştırılıyor.

Cumhuriyet Savcılığınca, futbolcuların durumları inceleniyor ve haklarındaki karar çok kısa süre içerisinde açıklanacak.

Futbolcuların bugün (pazartesi) PFDK'ya sevk edilmeleri bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.