Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına giden Galatasaray, buradan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Maç sonunda Okan Buruk'a çeşitli sorular yöneltilirken en ilgi çekici sorulardan bir tanesi, hocanın Mauro Icardi tercihi ile alakalıydı.
"Icardi beklentinizi karşıladı mı?" sorusuna ilişkin Buruk, Icardi'yi daha önce bu profilde kullandıklarını aktararak, Icardi'yle 1 senedir bu şekilde oynamadıklarını bildirdi.
"TAKIM OLARAK KÖTÜYDÜK"
Buruk, bugün Icardi için de şanssızlık olduğunu, takım olarak kötü oynadıklarını dile getirerek, "Hiçbir oyuncumu bugün kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük. Bu her oyuncunun performansını etkiliyor. Bu maçı bir oyuncuya, hücuma veya savunmaya yazamayız. Total olarak çok iyi oynamadık. Her bölgede iyi oynamadık. Bunun baş sorumlusu tabii ki teknik adamdır. Saha içerisinde iyi işler yapamıyorsanız, birinci sorumlusu teknik adamdır. O yüzden oyuncularımı burada bugünkü performanslarından dolayı suçlamak istemiyorum. Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar." ifadesini kullandı.
