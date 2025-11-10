Balıkesirspor'un bileği bükülmüyor

Balıkesirspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, çıkışını sürdürüp 3. Lig 4. Grup'ta 6. sıraya yükseldi.

calendar 10 Kasım 2025 14:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürerek ilk 5 iddiasını korudu.

Sezonun ilk 4 haftasında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 2 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 16 puanı hanesine yazdırdı. Bal-Kes son 6 maçta 14 gol atıp, 2 gol yedi.

Ligde 4'üncü haftada 2 puanla 12'nci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 10'uncu hafta sonunda Altay galibiyetiyle 18 puana ulaşarak 6'ncı basamağa yükseldi. Play-Off potasıyla puan farkını 1'e düşüren Balıkesirspor, bu hafta evinde 1 puan ve 1 basamak üstündeki Uşakspor'u dize getirmesi halinde adını ilk 5'e yazdıracak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
