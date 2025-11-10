Nazillispor adım adım amatöre



Geçen sezon 2'nci Lig'den düşen Ege futbolunun köklü takımlarından Nazillispor bu sezon da kötü gidişatı sürdürüyor.



Şirketleşmeye giderek Nazilli Belediyespor olan adını geçen yıl değiştiren siyah-beyazlılar takımın iki sezondur yaşadığı düşüşe engel olamadı. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyetsiz son sıradaki Nazillispor üst üste beşinci yenilgisini iç sahada öne geçtiği maçta Alanya 1221 FK'ya uzatmada kalesinde gördüğü golle 3-2 yenilerek aldı.



Stadı kapatıldıktan sonra maçlarını Didim ve Denizli'de oynayıp ilçeden uzak kalan Nazillispor, 10 hafta sonunda 2 puanla puan tablosunun dibinde yer alıyor. Sezon başında transfer yasağını 36 amatör takviye yaparak delen kulüpte şirket yönetimini elinde bulunduran başkan Şahin Kaya, 2023-2024 sezonundaki Ankaraspor maçında bahis oynadığı gerekçesiyle o dönemki takımda forma giyen 13 futbolcuyla birlikte men cezası almıştı.







