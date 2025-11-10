Roberto Mancini'nin yeni adresi Katar!

İtalyan teknik adam Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd'ın teklifini kabul etti.

calendar 10 Kasım 2025 21:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roberto Mancini'nin yeni adresi Katar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan teknik adam, Katar ekibi Al Sadd'ın teklifine olumlu yanıt verdi.

Haber ayrıca Mancini'nin sözleşmesinde 2026 yaz ayında çıkış maddesi yer alacağı kaydedildi.

Roberto Mancini son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.