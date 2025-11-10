Roberto Mancini'nin yeni adresi Katar!

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan teknik adam, Katar ekibi Al Sadd'ın teklifine olumlu yanıt verdi.
Haber ayrıca Mancini'nin sözleşmesinde 2026 yaz ayında çıkış maddesi yer alacağı kaydedildi.
Roberto Mancini son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
