Menemen FK, deplasmanda kayıp

Menemen FK, lider Mardin 1969'a deplasmanda 2-1 yenilerek son dört dış saha maçında galibiyet alamadı ve 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8'inci sıraya geriled

calendar 10 Kasım 2025 14:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Mardin 1969'a deplasmanda 88'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Menemen FK, dış sahada yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi.

Sezonun ilk 2 deplasman maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, gurbette çıktığı son 4 müsabakada 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan bıraktı. İzmir temsilcisi bu periyotta Kırklarelispor ve Gebzespor'la berabere kalıp; Bursaspor ve Mardin 1969'a boyun eğdi. Grupta 19 puanda kalan Menemen ekibi bir basamak düşerek 8'inci sıraya geriledi. İlk 5'le arasındaki puan farkı 2'den 4'e yükselen sarı-lacivertliler, pazar günü 3 puan önündeki Ankara Demirspor'u konuk edecek.

 

