EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı;!

EuroLeague'de bu hafta 4. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

calendar 10 Kasım 2025 16:19
Basketbol EuroLeague'de bu sezon dördüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10. hafta müsabakaları salı ve 12 Kasım Çarşamba günü, 11. hafta karşılaşmaları ise 13 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cuma günü oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcileri ile ev sahibi takım ünvanıyla Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelecek. İlk maçında salı günü TSİ 22.00'de Maccabi Rapyd'in karşısına çıkacak sarı-lacivertliler, ikinci müsabakasını da 13 Kasım Perşembe günü aynı saatte Hapoel IBI ile yapacak.


Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Fenerbahçe, 13. sırada yer aldı.

Basketbol EuroLeague'de 3 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda 16. basamakta bulunan Anadolu Efes, 10. haftada salı günü TSİ 22.30'da İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Lacivert-beyazlı ekip, 11. haftada ise 14 Kasım Cuma günü Antalya'da Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Basketbol EuroLeague'de 10. ve 11. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

- 10. hafta

Salı:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd (İsrail)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Baskonia (İspanya)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Anadolu Efes

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

12 Kasım Çarşamba:

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Barcelona (İspanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)

- 11. hafta

13 Kasım Perşembe:

22.00 Kızılyıldız-Monaco

22.00 Fenerbahçe Beko-Hapoel IBI

22.45 Real Madrid-Panathinaikos AKTOR

22.45 Paris Basketbol-Valencia Basket

23.00 Maccabi Rapyd-Baskonia

14 Kasım Cuma:

19.00 Dubai Basketbol-Zalgiris

20.00 Anadolu Efes-Bayern Münih

22.00 LDLC ASVEL-Partizan

22.30 Barcelona-Virtus Bologna

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Olympiakos

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
