EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı;!

Basketbol EuroLeague'de bu sezon dördüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10. hafta müsabakaları salı ve 12 Kasım Çarşamba günü, 11. hafta karşılaşmaları ise 13 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cuma günü oynanacak.Son şampiyon Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcileri ile ev sahibi takım ünvanıyla Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelecek. İlk maçında salı günü TSİ 22.00'de Maccabi Rapyd'in karşısına çıkacak sarı-lacivertliler, ikinci müsabakasını da 13 Kasım Perşembe günü aynı saatte Hapoel IBI ile yapacak.Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Fenerbahçe, 13. sırada yer aldı.Basketbol EuroLeague'de 3 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda 16. basamakta bulunan Anadolu Efes, 10. haftada salı günü TSİ 22.30'da İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Lacivert-beyazlı ekip, 11. haftada ise 14 Kasım Cuma günü Antalya'da Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Baskonia (İspanya)22.30 Partizan (Sırbistan)-Monaco (Fransa)22.30 Valencia Basket (İspanya)-Real Madrid (İspanya)23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)22.30 Bayern Münih (Almanya)-Barcelona (İspanya)22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)22.00 Kızılyıldız-Monaco22.45 Real Madrid-Panathinaikos AKTOR22.45 Paris Basketbol-Valencia Basket23.00 Maccabi Rapyd-Baskonia19.00 Dubai Basketbol-Zalgiris22.00 LDLC ASVEL-Partizan22.30 Barcelona-Virtus Bologna22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Olympiakos