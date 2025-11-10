Altay yeniden ateşte

Altay, Balıkesirspor'a 1-0 yenilerek yeniden düşme hattına gerilerken, hem saha sonuçları hem de olası FIFA cezası nedeniyle zorlu bir döneme girdi.

calendar 10 Kasım 2025 14:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay yeniden ateşte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup 10'uncu hafta mücadelesinde evinde Balıkesirspor'a 1-0 mağlup olan Altay, 4 hafta sonra yeniden düşme hattına geriledi.

Ligin 7'nci haftasında deplasmanda Tire 2021 FK'yı 2-1 yenerek ilk kez düşme potasından kurtulan siyah-beyazlılar, daha sonra Karşıyaka ile 1-1 berabere kalıp, Kütahyaspor'a 2-0 (D), Balıkesirspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Grupta Altay gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Alanya 1221, İzmir Çoruhlu FK ve Afyonspor'un haftayı 3'er puanla kapatmasıyla siyah-beyazlılar çifte şok yaşadı. İzmir temsilcisi kendi sahasında Balıkesirspor'a yenilerek 12'nci sıradan 14'üncü basamağa geriledi.


Kulüpten alacağı bulunan eski yabancı oyuncuları ile ay sonuna kadar ödemeler konusunda anlaşamazsa FIFA'dan 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alma tehlikesi bulunan Altay'da yönetim kaynak arayışlarını sürdürüyor. Balıkesirspor yenilgisinin kendilerini derinden yaraladığını dile getiren başkan Sinan Kanlı, "Takımımız müsabakaya çok iyi hazırlandı. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek ve teknik ekibimiz neredeyse her pozisyonu karış karış hesaplayarak defalarca çalıştırdı. Takımımız pozisyon üretmekte zorlandı yer yer rakibi karşılarken hatalar yaptı. Oyuncularımızın kendi içlerinde bunu ciddi ciddi değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

'TARAFTARIMIZIN OLMAYIŞI TAKIMI EKSİK BIRAKTI'

Altay Başkanı Sinan Kanlı şöyle devam etti: "Birlik beraberlik içerisinde olmamız gereken günlerde taraftarımızın da yanımızda olmayışı, belki de dönebilecek bir maçta ekibimizi eksik bırakırken; rakibimize rahat tribün yapma şansı vererek avantaj sağlatmış oldu. Her alanda mücadele etmeye ve olumsuz sonuçları düzeltmeye çabalamaya devam edeceğiz. Bu konuda her zaman söylediğim gibi ne kadar birlikte tek yumruk olursak o kadar güçlüyüz. Bu mağlubiyetten takım ve taraftar bazında ders çıkarmamız şart."

 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.