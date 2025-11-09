Real Madrid, deplasmanda sessiz kaldı!

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk oldu.
Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Milli aranın ardından Real Madrid, Elche deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Real Oviedo'ya konuk olacak.
Bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Real Madrid, 31 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise puanını 15 yaptı.
🎥Arda Güler'in nefis slalomuna son anda müdahale!
