09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
0-044'
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
1-043'
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-354'
09 Kasım
Metz-Nice
0-144'
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0DA
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
0-028'
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
1-228'
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
1-1DA
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Aston Villa'dan müthiş zafer: 4-0!

Lige kötü başlayan Aston Villa, bu sezonun İngiltere'de sürpriz takımlarından biri olan Bournemouth'u 4-0 yenerek son 6 maçtaki 5. galibiyetini elde etti.

calendar 09 Kasım 2025 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa'dan müthiş zafer: 4-0!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 4-0'lık skorla kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Emi Buendia, 40. dakikada Amadou Onana, 77. dakikada Ross Barkley ve 83. dakikada Lamar Bogarde kaydetti.

Bournemouth'ta Antoine Semenyo, 67. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.


Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son 6 maçının 5'ini kazanan Aston Villa, puanını 18'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Bournemouth ise 18 puanda kaldı.

Aston Villa, milli aradan sonra Leeds United deplasmanına gidecek. Bournemouth ise evinde West Ham United'ı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
