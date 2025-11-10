Bahis skandalında Trabzonspor'dan iki isim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı.



TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun tespit edildiğini ve bu isimlerin tamamının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.



TRABZONSPOR'DAN İKİ İSİM





Açıklamada, Süper Lig'den bazı isimlerin de listede yer aldığı belirtilirken, Trabzonspor'dan iki futbolcu dikkat çekti.





Bordo mavililerde, Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.



