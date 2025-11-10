Göztepe, araya hedefte girdi

Trendyol Süper Lig'de üst üste Gençlerbirliği ve deplasmanda Kasımpaşa'yı Brezilyalı yıldızı Juan'ın golleriyle mağlup ederek 12 maç sonunda 22 puana ulaşan Göztepe, milli araya beşinci sırada girdi.Sezon başında hedefini 55 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göz-Göz, 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle hedefinden şaşmadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Konferans Ligi hattında olan dördüncü Samsunspor'u yalnız 1 puan geriden takip ediyor.Kalesinde gördüğü 6 golle lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un ekibi, milli ara sonrası 23 Kasım Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Kocaelispor, dün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek rakibin yenilmezlik serisine son vermişti. Göztepe'de sarı kart cezalısı durumuna düşen Arda Okan bu maçta görev alamayacak.