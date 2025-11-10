Göztepe, araya hedefte girdi

Sezon başında Avrupa hedefi koyan Göztepe, milli araya bu hedefinin içerisinde girdi.

calendar 10 Kasım 2025 13:47
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Göztepe, araya hedefte girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de üst üste Gençlerbirliği ve deplasmanda Kasımpaşa'yı Brezilyalı yıldızı Juan'ın golleriyle mağlup ederek 12 maç sonunda 22 puana ulaşan Göztepe, milli araya beşinci sırada girdi.

Sezon başında hedefini 55 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göz-Göz, 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle hedefinden şaşmadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Konferans Ligi hattında olan dördüncü Samsunspor'u yalnız 1 puan geriden takip ediyor.

Kalesinde gördüğü 6 golle lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un ekibi, milli ara sonrası 23 Kasım Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Kocaelispor, dün Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek rakibin yenilmezlik serisine son vermişti. Göztepe'de sarı kart cezalısı durumuna düşen Arda Okan bu maçta görev alamayacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.