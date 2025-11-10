Filenin Efeleri, set vermedi

Erkek Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda Bahreyn'i 3-0 yendi.

calendar 10 Kasım 2025 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri, set vermedi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Bahreyn'i 3-0 mağlup etti.

Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-22 alan milli takım, büyük çekişmenin yaşandığı ikinci seti 34-32 almayı başardı. Üçüncü seti de 25-22 alan ay-yıldızlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Erkek Milli Voleybol Takımı, beşinci maçında salı saat 19.00'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale çıkacak, üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynayacak.

