Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Konyaspor, 17 yıl sonra taraftarının önünde üst üste 5 maç kazanma başarısı gösterdi.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 15 puan toplayan Konyaspor, alt sıralarla arasındaki puan farkını açarken, orta sıralara doğru yükseldi. Ligde bir dönem düşme hattına yakın olan yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamını kazanarak ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.
Yeşil-beyazlı ekip son olarak böyle bir istatistiğe 2007-2008 sezonunda Ünal Karaman döneminde imza attı. 2007-2008 sezonunun 8'inci haftasında Başakşehir ile başlayan 6 maçlık galibiyet serisi; Sivasspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor ve Kasımpaşa maçlarıyla devam etmişti.
RECEP UÇAR ETKİSİ
Süper Lig'in 11'inci haftasında Ali Çamdalı'nın yerine göreve gelen Recep Uçar, yeşil-beyazlı takımı tehlike bölgesinin dışına çıkartmayı başardı. Sezonun ilk 11 haftalık kısmında sadece 3 galibiyet alabilen Konyaspor, son haftalara doğru gösterdiği performansla orta sıralara yükselmeyi başardı.
Recep Uçar yönetiminde 22 maçta 9 galibiyet elde eden Konyaspor, 5 maçta ise sahadan 1 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, 8 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda daha yüksek bütçeli takımlar oluşturan yeşil-beyazlı yönetim, bu sezon daha düşük bütçeli bir takımla yarıştı. Ligin son haftalarına girilirken ligden düşme korkusunu üstünden atan Konyaspor yönetimi, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara şimdiden başladı.
Konyaspor'da Recep Uçar ile 18 yıl sonra bir ilk
Süper Lig'in 11'inci haftasında Ali Çamdalı'nın yerine göreve gelen Recep Uçar, lig sıralamasında Konyaspor'u tehlike bölgesinin dışına çıkartmayı başardı.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Konyaspor, 17 yıl sonra taraftarının önünde üst üste 5 maç kazanma başarısı gösterdi.
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