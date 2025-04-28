Konyaspor'da Recep Uçar ile 18 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'in 11'inci haftasında Ali Çamdalı'nın yerine göreve gelen Recep Uçar, lig sıralamasında Konyaspor'u tehlike bölgesinin dışına çıkartmayı başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da Recep Uçar ile 18 yıl sonra bir ilk
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28 Nisan 2025 16:57

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Konyaspor, 17 yıl sonra taraftarının önünde üst üste 5 maç kazanma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 15 puan toplayan Konyaspor, alt sıralarla arasındaki puan farkını açarken, orta sıralara doğru yükseldi. Ligde bir dönem düşme hattına yakın olan yeşil-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamını kazanarak ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.

Yeşil-beyazlı ekip son olarak böyle bir istatistiğe 2007-2008 sezonunda Ünal Karaman döneminde imza attı. 2007-2008 sezonunun 8'inci haftasında Başakşehir ile başlayan 6 maçlık galibiyet serisi; Sivasspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor ve Kasımpaşa maçlarıyla devam etmişti.

RECEP UÇAR ETKİSİ 

Süper Lig'in 11'inci haftasında Ali Çamdalı'nın yerine göreve gelen Recep Uçar, yeşil-beyazlı takımı tehlike bölgesinin dışına çıkartmayı başardı. Sezonun ilk 11 haftalık kısmında sadece 3 galibiyet alabilen Konyaspor, son haftalara doğru gösterdiği performansla orta sıralara yükselmeyi başardı.

Recep Uçar yönetiminde 22 maçta 9 galibiyet elde eden Konyaspor, 5 maçta ise sahadan 1 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, 8 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda daha yüksek bütçeli takımlar oluşturan yeşil-beyazlı yönetim, bu sezon daha düşük bütçeli bir takımla yarıştı. Ligin son haftalarına girilirken ligden düşme korkusunu üstünden atan Konyaspor yönetimi, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara şimdiden başladı.

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