Konyaspor, Anderson Niangbo'yu renklerine bağladı

Konyaspor, Kazakistan Premier Lig ekiplerinden Aktobe'de forma giyen Fildişi Sahilli Anderson Niangbo'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Konyaspor, Anderson Niangbo'yu renklerine bağladı
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08 Şubat 2024 22:19
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Kazakistan Premier Lig ekiplerinden Aktobe'de forma giyen Fildişi Sahilli Anderson Niangbo'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncusu Niangbo, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve Asbaşkan Mehmet Ali Görgülü'nün hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Niangbo, yeşil-beyazlı ekipte 7 numaralı formayı giyecek.

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