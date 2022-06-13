Konyaspor, 100. yılını kutluyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 100'üncü yıl kutlamaları devam ediyor.



Kutlamalar kapsamında düzenlenen festivalde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun içinde ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.



Işık, lazer ve görsel şovların düzenlendiği festivalde, stadyum dışına kurulan yaklaşık 300 stantta vatandaşlar yöresel yemekleri de tatma imkanı buluyor.



Toplam 27 konserin düzenleneceği kutlamaların ikinci gününde, Linet ve Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.



Konsere ilgi gösterenler, sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlendi.



Festival, 13 Haziran Pazartesi günü Göksel ve Manga konseriyle sürecek.





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