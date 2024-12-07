Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Konyaspor, 16. dakikada Adil Demirbağ ile öne geçti ve maç uzun süre Konyaspor'un üstünlüğü ile devam etti. Antalyaspor, 89. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Sam Larsson, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Konyaspor 19, Antalyaspor 18 puana yükseldi.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Larsson'un ara pasına hareketlenen Gaich'in yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.



13. dakikada Larsson'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Slowik topa iki hamlede sahip oldu.



16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan içeriye ortasında, Adil Demirbağ ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında, ceza sahasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



