Konferans Ligi'nde kura çekimi yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nin play-off aşamasının kura çekimi yapılacak.

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Konferans Ligi'nde kura çekimi yapılacak
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20 Aralık 2024 10:10
Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu.

İlk 8 sırayı alan kulüpler son 16'ya, 9-24. sıralarda yer alan kulüpler ise playoff oynama hakkı elde etti.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TSİ 15:00'te UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

Seribaşı takımlar

9. Jagiellonia
10. Shamrock Rovers
11. APOEL
12. Pafos
13. Panathinaikos
14. Olimpija Ljubljana
15. Real Betis
16. Heidenheim

Seri başı olmayan takımlar

17. Gent
18. Kopenhag
19. Vikingur
20. Borac
21. NK Celje
22. Omonoia
23. Molde
24. TSC



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