Koke'den Morata'ya eleştiri; 'Kafası burada değildi'

Atletico Madrid kaptanı Koke, takımdan ayrılarak Milan'a transfer olan Alvaro Morata'ya eleştirilerde bulundu.



"KAFASI BURADA DEĞİLDİ"



İspanyol basınından Marca'ya konuşan Koke, " Her şeyden önce, yıllar boyunca takıma kattıları için Morata'ya teşekkür ediyorum. Ayrılması çok üzücü çünkü çocukluğumuzdan bu yana onunla çok iyi ve yakın bir ilişkimiz oldu. Ona en iyi dileklerimi sunuyorum ama bunun dışında Atletico'da olmak isteyen ve zihinleri %100 kulübe, rekabet etmeye ve kazanmaya odaklanmış insanlara ihtiyacımız var. Eğer bir takım arkadaşımız böyle değilse yolumuza devam ederiz. Zihinsel olarak %100 rekabet etmeye odaklanmış başka bir oyuncu getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



31 yaşındaki Alvaro Morata, 13 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den ayrılarak Milan'a transfer olmuştu.

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