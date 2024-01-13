Kocaman olmadı, Konyaspor'da rota değişti

Konyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Yeşil-beyazlıların listenin ilk sırasına yazdığı Aykut Kocaman'ın teklifi kabul etmemesi üzerine rota diğer adaylara döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaman olmadı, Konyaspor'da rota değişti
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13 Ocak 2024 15:08
Konyaspor stoper, kanat, orta saha ve golcü transferine öncelik verirken, geçtiğimiz gün teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdı ve bu konuda da sıkı bir çalışma yürütüyor.

Teknik direktör konusunda da yelpazeyi geniş tutan yeşil-beyazlı yönetim, hata yapmamak adına en uygun ismi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda yerli isimlerle sürekli irtibat halinde olan Konyaspor yönetimi, şartların oluşması durumunda 14 Ocak'ta İstanbulspor maçına yeni hocasıyla çıkabileceği aktarıldı.

Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Aykut hoca Konya'yı ve Konyaspor taraftarını çok sevdiğini Konyaspor'da geçen günlerini unutamadığını ama bu sezon takım çalıştırmak için hiç hazırlıklı ve konsantre olamadığını belirtti. Şu anda yönetim olarak farklı isimlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Konyaspor'un teknik direktörlük için Rıza Çalımbay, Ersun Yanal ve Ömer Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi. [Yenimeram]

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