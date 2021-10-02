TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İzmit Stadı'nda oynanan mücadeleyi Körfez ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 9. ve 54. dakikalarda Ndlovu'dan geldi. İstanbulspor'un tek sayısını ise 13. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.
Üst üste 3. galibiyetini alan Kocaelispor, 13 puana yükselerek üst sıralara doğru ivmelenirken, 2 maç sonra yenilgi alan İstanbulspor 7 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak, İstanbulspor ise evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 9. ve 54. dakikalarda Ndlovu'dan geldi. İstanbulspor'un tek sayısını ise 13. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.
Üst üste 3. galibiyetini alan Kocaelispor, 13 puana yükselerek üst sıralara doğru ivmelenirken, 2 maç sonra yenilgi alan İstanbulspor 7 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak, İstanbulspor ise evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.