Kocaelispor, kupada geri dönüp turladı

Kocaelispor, Çorluspor deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, kupada geri dönüp turladı
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18 Aralık 2024 15:02
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Çorluspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 3-2'lik skorla kazandı.

Çorluspor, 3. dakikada Erdem Baytaş ile öne geçti. Kocaelispor, 13. dakikada Furkan Gedik ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 47. dakikada Alperen Doğan ile yeniden öne geöti. Oğulcan Çağlayan, 57. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Onur Öztonga, 78. dakikada Kocaelispor'u maçta ilk kez öne geçti ve turu getirdi.

Kocaelispor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.

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