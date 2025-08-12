12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Kocaelispor'da Wieteska şoku!

Kocaelispor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mateusz Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı. Tedavisine başlanan futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da Wieteska şoku!
Kocaelispor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan defans oyuncusu Mateusz Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine başlandığını bildirdi.

Kulüpten futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Wieteska'nın, Atakent Cihan Hastanesi'nde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek, "Tetkikler neticesinde futbolcumuzun sağ diz ön çapraz bağında total rüptür (kopma) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.