Kocaelispor'da Aboubakar engeli

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yeşil-siyahlı kulübün Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü.
Transferde en büyük engelin ise Kamerunlu golcünün yüksek maaş beklentisi olduğu aktarıldı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulunmuştu.
