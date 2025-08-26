Kocaelispor'da Aboubakar engeli

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda yeşil-siyahlı kulübün Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü.



Transferde en büyük engelin ise Kamerunlu golcünün yüksek maaş beklentisi olduğu aktarıldı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulunmuştu.



