26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Kocaelispor'da Aboubakar engeli

Kocaelispor'un kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar'ın maaş talebi transferi zora sokuyor.

calendar 26 Ağustos 2025 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yeşil-siyahlı kulübün Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Transferde en büyük engelin ise Kamerunlu golcünün yüksek maaş beklentisi olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulunmuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
