Minnesota Timberwolves koçu Chris Finch'in, takımla kontratını dört yıllık bir sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Finch'in 2027-28 sezonu sonuna dek sürecek olan dört yıllık kontrat uzatması yaparak, takımdaki geleceğini güvence altına aldığını söyledi.



Finch'in liderliğinde Timberwolves, geçtiğimiz sezon üst üste üçüncü yıl çıktığı playofflarda Batı Konferansı Finallerine ulaşmayı başararak, kayda değer bir başarı elde etmişti.



Wolves'a dört sezon boyunca koçluk yapan Finch, 127 mağlubiyete karşı 160 galibiyetle övgüye değer bir dereceye imza atmış durumda.



Kısa süre önce sona eren sezonu Minnesota, Batı Konferansı'nın üst sıralarında yer alan Oklahoma City Thunder ve Denver Nuggets'la berabere kalarak üçüncü sırada tamamlamıştı.





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