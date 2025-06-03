Knicks, yaz döneminde agresif hamlelere hazırlanıyor

Doğu Konferansı Finalleri'nde elenen New York Knicks, kulüp yönetiminin "kritik bir yaz" olarak tanımladığı döneme hazırlanıyor.

calendar 03 Haziran 2025 10:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Knicks, yaz döneminde agresif hamlelere hazırlanıyor
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Doğu Konferansı Finalleri'nde elenen New York Knicks, kulüp yönetiminin "kritik bir yaz" olarak tanımladığı döneme hazırlanıyor.

ESPN'e konuşan Shams Charania'ya göre, Knicks yönetimi bu hafta içi yapılacak iç toplantılarla kadro yapılanmasındaki olası değişiklikleri değerlendirmeye başlayacak. Son iki sezonda 50 galibiyet barajını aşan takım, bu başarıyı ileri taşımayı hedefliyor.

Charania, Knicks başkanı Leon Rose'un geçmişte OG Anunoby, Mikal Bridges ve Karl-Anthony Towns gibi isimleri kadroya katma çabalarına işaret ederek, bu yaz da benzer şekilde agresif olmasının beklendiğini belirtti.


Başantrenör Tom Thibodeau, "çok önemli bir yaz" değerlendirmesinde bulunurken, franchise'ın yıldızı Jalen Brunson ve yönetimden de tam destek aldı.

New York, 2024–25 normal sezonunu 51–31 ile tamamlayarak Doğu'da üçüncü sırayı aldı. Play-off'ta sırasıyla Detroit ve Boston'ı eleyen Knicks, Konferans Finalleri'nde Indiana'ya 4-2 ile elendi.

Evindeki dalgalı performansa rağmen, Knicks'in deplasmandaki dirençli oyunu mevcut çekirdeğin potansiyelini ortaya koydu. Takım, 25 yıl sonra ilk kez Konferans Finali'ne yükselmişti.

Thibodeau yönetiminde son beş sezonda dört kez play-off'a kalan Knicks, Final hedefine ulaşmak için bu yaz kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Charania, takımın yıldız bir isim ya da güvenilir bench derinliği için takas piyasasını yoklayabileceğini kaydetti.


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