New York Knicks, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre başantrenör Tom Thibodeau ile mevcut kontratını üç yıllık sözleşme ile uzatma konusunda anlaşmaya vardı.



Kariyerinde iki kez Yılın Koçu ödülünü kazanan 66 yaşındaki koç, 2020-21 sezonu öncesinde organizasyona katıldıktan sonra son iki sezonda da Knicks'i Doğu Konferansı'nda yarı finallere taşımıştı.



Thibodeau'nun uzatması, Knicks'in yoğun geçen yaz dönemindeki son hamlesi oldu. Ekip, Jalen Brunson ile dört yıllığı 156,5 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamış ve forvet OG Anunoby ile beş yıllığı 212,5 milyon dolarlık bir sözleşmeyle yeniden anlaşmıştı.



New York ayrıca Bojan Bogdanovic, guard Shake Milton ve gelecekteki birkaç ilk tur draft hakkı karşılığında Brooklyn Nets ve Houston Rockets ile üç takımlı bir takas karşılığında Mikal Bridges'i de kadrosuna katmıştı.



Thibodeau'nun Knicks'teki görev süresi, Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves'tan sonra NBA'deki üçüncü kalıcı başantrenörlük görevi olacak.





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