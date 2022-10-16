Klopp: 'Pep futbola ara versin'

Jürgen Klopp, Manchester City çalıştırıcısı Pep Guardiola ile ilgili konuştu.



Klopp, 'Guardiola'nın sözleşmesi yakında bitiyor. Manchester City'de kalmasını ister miydiniz?' sorusuna, "Hayır Pep'in 4 yıllık bir izin almasını tercih ederim. Hatta geçtiğimiz son 4 yılda da tatilde olmalıydı(Gülerek)." dedi.



Guardiola'nın dünyanın en iyi antrenörü olduğunu söyleyen Klopp, "Bunu ne sıklıkla söylemem gerektiğini bilmiyorum. Bence o dünyanın en iyi teknik direktörü. Bunu her zaman kanıtlıyor. Onun yaptıklarına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Pep Guardiola ise Alman teknik adam ile ilgili yaptığı açıklamada, "Klopp ile ilişkimiz çok iyi daha önce beraber yemeğe çıkmadık. O benden önce sözleşmesini uzattı ve kesinlikle beni yemeğe davet edebilirdi." açıklamasını yaptı.





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