Golden State Warriors guardı Klay Thompson'ın, Warriors ile kısa vadeli bir kontrat yapmaya açık olduğu iddia edildi.



ESPN'den Kendra Andrews, Thompson'ın dört yıllığı 223 milyon dolara kadar çıkabilecek bir sözleşme imzalamaya uygun olsa da, Warriors'la daha kısa bir sözleşme imzalamaya da açık olduğunu söyledi.



Andrews, para ve kadro durumunun Thompson'ın ana odak noktaları olmadığını belirtirken, bir kaynağın ESPN'e "Herkesi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. İşleri yokuşa süren kişi olmak istemiyor. Yardımcı olmak ve kendini değerli hissetmek istiyor." şeklinde konuştuğunu aktardı.



Thompson yakın zamanda benche alınmış ve yedek olarak çıktığı ilk beş maçta %45 üçlük isabet oranı yakalamıştı.



Bu sezon sona eren sözleşmesinde 43 milyon dolar kazanan Warriors guardı, geçtiğimiz yaz Warriors'la kontratını uzatma konusunu görüşmüş ancak bu görüşmeler hiçbir zaman belirli bir miktar üzerinden sonuçlanamamıştı.





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