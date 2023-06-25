Kızılyıldız gelecek sezon Euroleague'de

Bu sezon şampiyonluğu Partizan'a kaybeden Kızılyıldız'ın Euroleague'e katılmak üzere olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Kızılyıldız gelecek sezon Euroleague'de
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25 Haziran 2023 20:06
Sırp Ligi'nde şampiyonluğu Partizan'a kaptıran Kızılyıldız, Euroleague'e katılmak için çözüm arıyor.

Sırp Ligi'nden normal şartlarda yalnızca 1 takım Euroleague'e katılabiliyorken Telegraph'ın haberine göre Kızılyıldız gelecek sezon Euroleague'de oynayabilecek.

500 BİN EURO

Telegraph'ın yaptığı habere göre resmi açıklama 29 Haziran'da gelecek olmasına rağmen Kızılyıldız'ın "Wild Card" aldığını söyledi. Böylece uzun süredir devam eden Partizan-Kızılyıldız çekişmesi hem Sırp Ligi'nde hem de Euroleague'de devam edecek.

Ayrıca Telegraph yaptığı haberde Kızılyıldız'ın gelecek sezon Euroleague'de oynamak için Euroleague yönetimine 500 bin euro'luk bir ödeme yaptığını iddia etti.

TÜRK TELEKOM'DA ADAY

Gran Canaria'nın gelecek sezon Euroleague'de oynamayacağını söylemesinin ardından Valencia veya Eurocup'ta sezonu ikinci sırada bitiren Türk Telekom'un "Wild Card" için en önemli iki aday olduğu söylendi.

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