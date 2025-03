Kırşehir'in altın yumruklarına çoşkulu karşılama!

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olup dünya birincisi olan Sudenur Aslan (18) ile Yoncagül Yılmaz (17), memleketleri Kırşehir'de Türk bayraklarıyla karşılandı.

Sudenur Aslan, "Çok fazla hayallerimiz var. Avrupa'yı gördük, dünyayı gördük. Tek hedefimiz kaldı, o da olimpiyat. Oraları da inşallah görürüz. Aslında ailem istemedi bu sporu yapmamı. Çok hırs yaptım, kendime inandım" dedi. Yoncagül Yılmaz ise, "Yoğun çalışmaların ardından bir baktım dünya şampiyonuyum. Çok mutluyum, ilimize ve ülkemize bu madalyayı kazandırdım. İstiklal Marşımızı okutturdum. Çok gurur vericiydi" diye konuştu.



Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda, Sudenur Aslan ve Yoncagül Yılmaz Türkiye'yi temsil etti. Finalde rakiplerini yenen Sudenur Aslan 81 kilogramda, Yoncagül Yılmaz ise 70 kilogramda dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldular. Şampiyonluğun ardından Kırşehir'e gelen sporcuları, terminale toplanan halk, Türk bayraklarıyla karşıladı. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, "Göreve daha yeni başladım. İki tane dünya şampiyonu ile karşılaşmak beni çok mutlu etti. Sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



'AİLEM ERKEK SPORU DİYE İSTEMEDİ, HIRS YAPTIM DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM'



Milli sporcu Sudenur Aslan (18), "2020 yılından bu tarafa boks yapıyorum. 2021'de üst miniklerde Türkiye ikincisi oldum. 2023 yılında Yıldız Kızlarda Türkiye 3'üncüsü, 2024 yılında Türkiye Şampiyonu ve dünya 3'üncüsü oldum. Bu yıl da dünya şampiyonu oldum. Çok fazla hayallerimiz var. Avrupa'yı gördük, dünyayı gördük. Tek hedefimiz kaldı, o da olimpiyat. Oraları da inşallah görürüz. Aslında ailem istemedi bu sporu yapmamı. Çok hırs yaptım, kendime inandım. Ailem boksu hep erkek sporu olarak görüyordu. Antrenörümün sayesinde buralara kadar geldim. Aldığım derecelerden sonra ailem benimle gurur duyuyor" diye konuştu.



'AİLEM BENİ HER ZAMAN DESTEKLEDİ'



6 yıldır boks sporu ile ilgilenen Yoncagül Yılmaz ise (17), "6 yıldır boks yapıyorum. Antrenörümün Kırşehir'e tayini çıkmasıyla birlikte bu spora başladım. 2020 yılından bu tarafa resmi maçlara çıkıyorum. 5 yıldır milli takımdayım. 4 kere Türkiye şampiyonluğum, 3 kere Avrupa 3'üncülüğüm var. 2023 Avrupa şampiyonuyum. 2024 dünya ikincisiyim. 2025 yılında ise dünya kupası şampiyonuyum. Bu işin sırrı çok çalışmak ve emek vermek. Çok çalışacağız. Emek vereceğiz ve hayallerimize kavuşacağız. Ailem beni her zaman destekledi. Antrenörüm Mehmet hoca okulları geziyordu, benim de okuluma geldi. Hocamla yolumuz kesişti ve tanıştık. Sonrasında salonda çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.



'YOĞUN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN DÜNYA ŞAMPİYONUYUM'



Sözlerini sürdüren Yılmaz, "Yoğun çalışmaların ardından bir baktım dünya şampiyonuyum. Çok mutluyum, ilimize ve ülkemize bu madalyayı kazandırdım. İstiklal Marşımızı okutturdum. Çok gurur vericiydi. Rakiplerimi sürekli analiz ediyorum. Kurallar belli olur olmaz hemen rakiplerimizin analizine yoğunlaşıyorum. Onlar da bizleri analiz ediyorlar. Hiç unutamadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. 2023 yılında yarı finalde Ukraynalı rakibim 3 kere Avrupa şampiyonuydu. Benim o zamanlarda hiç Avrupa şampiyonluğum yoktu. Avrupa'da hep 3'üncülükle kalıyordum. Çok tedirgindim. Kız yenilgisizdi. Benim asla unutamayacağım bir maçtı. Kendime olan inancım çok azdı. O maçı çok şükür kazandım. Rakibimin ilk yenilgisi ben oldum. Hiç unutamadığım bir anı kaldı bende" dedi.



'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'



Milli Sporcu Yoncagül Yılmaz'ın annesi Selma Yıldız da, "Çok gurur verici. Kızımla gurur duyuyorum. Kendisi bu sporu yapmayı çok istiyordu. Bende hep kendisine saygı duydum. Boks çok zor bir dal. Anne yüreği işte ne kadar istemesem de kızımın isteğini kırmak istemedim, hep destek oldum" diye konuştu.



'KIZIMIN YUMRUK YEDİĞİNİ GÖRÜNCE OTURUP AĞLIYORUM'



Milli Sporcu Sudenur Aslan'ın annesi Emine Aslan, şunları söyledi: "Ben kızımın sporu yapmasını hiç istemedim. Çok kızdım, bize yanlış geliyordu. Bilmediğimiz bir meslekti. Sudenur'un zoruyla, antrenörümüzün tavsiyesiyle uzun çabalar sonucu ikna olduk. Bizde kabul etmek zorunda kaldık. Kızımın ekranlarda yumruk yediğini görünce oturup ağlıyorum. Anne olarak kalbim kaldırmıyor. Her şey evladımızın geleceği için."



'KIZ ÇOCUKLARI BU SPORU YAPAMAZ DİYE TEREDDÜTÜM VARDI'



Sudenur Aslan'ın babası Salih Aslan ise, "Kızımla gurur duyuyorum. Çok gururlu ve mutluyum. İnşallah başarısının devamının gelmesini dilerim. Kırsal kesim insanı olduğumuz için kız çocukları bu sporu yapamaz diye tereddüttüm vardı. Çocuğumuz çok istedi. Yaklaşık 6-7 yıldır bu sporla ilgileniyor. Kızımın isteği, antrenörümüzün güveniyle kabul ettik, bir nevi mecbur kaldık. Gerek bizim gerekse çevrenin düşüncesiyle 'kız çocukları bir adım geride' olarak bakılıyordu. Ama gerçekten alakası yok. Başarı başladıkça ve devamı da geldikçe gerçekten kadınların da bu sporcu yapabileceğine inandık. Sporun erkeği veya kadını diye bir ayrımı yokmuş" dedi.