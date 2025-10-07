Kırıkkale'de '18. Anadolu Spor Ödülleri' sahiplerini buldu

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor iş birliğinde düzenlenen "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Anadolu'nun tam ortası Kırıkkale'de ödül töreninin 18'incisini düzenlemenin çok değerli olduğunu söyledi.Destek olanlara teşekkür eden Önal, birçok ilden sporcu ve spor insanını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz de desteklerinden dolayı başkan Önal ve ekibine teşekkür etti.İvmelerinin her geçen gün yükseldiğini dile getiren Gündüz, "Büyük ödül törenleri arasına girdik. Türkiye'nin en önemli ve prestijli ödülleri arasında üçüncü sıradayız. Bu, muhteşem bir olay. Küçük bir Anadolu ili bunu başardı ve devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e "Yılın Federasyon Başkanı" ödülü takdim edildi.Akgül, yeni federasyon başkanı olduğunu anımsatarak, "Bizim için erken bir ödül oldu. İnşallah güzel hizmet etmek ve yeni şampiyonlar çıkarmak nasip olur." diye konuştu.Spor alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı", Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Yılın İl Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.Başkan Arı, ödülünü Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'dan alırken Ünlüce adına Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal'a, Özcan adına ise Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a ödülleri verildi.Programda 19 kategoride ödüller, sahiplerini buldu.