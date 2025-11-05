Sacramento Kings, serbest oyuncu konumundaki uzun Precious Achiuwa ile bir yıllık veteran minimum ücretli sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.Bu hamleyle zayıf kalan pota altına derinlik kazandırmayı hedefleyen Kings, kadroda yer açmak için ikinci yılındaki pivot Isaac Jones'u serbest bıraktı.NBA'de altıncı sezonunu geçiren Achiuwa, 2020'de Miami Heat tarafından draft edilmiş, ancak en verimli dönemini Toronto Raptors formasıyla geçirmişti. Üç sezonda 153 maçta 8,9 sayı ve 6,1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.2023 Aralık ayında OG Anunoby takası kapsamında New York Knicks'e gönderilen Achiuwa, 2024 yazında serbest oyuncu olarak yeniden Knicks'le anlaşmış ve son iki sezonda rotasyonun güvenilir bir parçası olmuştu. Knicks formasıyla 17 play-off maçında görev aldı ve bunların ikisine ilk beşte başladı.Achiuwa, şu anda sezona kötü bir başlangıç yapan (2 galibiyet, 5 mağlubiyet) Kings kadrosuna katılıyor. Sacramento'nun savunma reytingi 100 pozisyon başına 118,3 sayı ile ligde en kötü dördüncü durumda.Takımın dördüncü yılına giren forveti Keegan Murray, hazırlık döneminde sol başparmağındaki UCL bağ yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Onun yokluğunda, Russell Westbrook kısa vadeli bir çözüm olarak bir yıllık minimum kontratla kadroya dahil edildi ve şu anda ilk beş başlıyor. Achiuwa'nın ise doğrudan yedek uzun rotasyonuna dahil olması bekleniyor.