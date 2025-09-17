17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Kings, Kuminga'nın kendilerine takas olma isteğinden emin

Sacramento Kings, iddiaya göre Golden State Warriors oyuncusu Jonathan Kuminga'nın takıma katılmak istediğinden emin durumda.

calendar 17 Eylül 2025 14:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Golden State Warriors, draft hakkına konulan korumaların kaldırılması durumunda sign-and-trade (imzala ve takas et) senaryosunu yeniden gündeme alabilir.

Yaz döneminin başlarında Warriors, Kings ve diğer takımlarla yapılan görüşmeleri durdurmuştu. Ancak, takas görüşmelerinin özellikle takas döneminin (trade deadline) yaklaşmasıyla yeniden alevlenme ihtimali bulunuyor.


Sacramento'nun, Malik Monk ve korumalı 2030 birinci tur draft hakkını Golden State'e teklif ettiği, buna ek olarak Kuminga ile üç yıllığı 63 milyon dolarlık bir sözleşme konusunda da anlaşmaya vardığı bildirildi.

Görüşmelerdeki en büyük anlaşmazlık noktası, draft hakkına eklenen korumalar olmaya devam ediyor. Kaynaklara göre Kings, bu korumaları tamamen kaldırmayı kabul ederse, Warriors yönetimi anlaşmaya daha sıcak bakabilir. Bu durumda iki taraf arasında potansiyel bir takasın önü açılmış olacak.

1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
