Sacramento Kings, iddiaya göre Golden State Warriors oyuncusu Jonathan Kuminga'nın takıma katılmak istediğinden emin durumda.The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Golden State Warriors, draft hakkına konulan korumaların kaldırılması durumunda sign-and-trade (imzala ve takas et) senaryosunu yeniden gündeme alabilir.Yaz döneminin başlarında Warriors, Kings ve diğer takımlarla yapılan görüşmeleri durdurmuştu. Ancak, takas görüşmelerinin özellikle takas döneminin (trade deadline) yaklaşmasıyla yeniden alevlenme ihtimali bulunuyor.Sacramento'nun, Malik Monk ve korumalı 2030 birinci tur draft hakkını Golden State'e teklif ettiği, buna ek olarak Kuminga ile üç yıllığı 63 milyon dolarlık bir sözleşme konusunda da anlaşmaya vardığı bildirildi.Görüşmelerdeki en büyük anlaşmazlık noktası, draft hakkına eklenen korumalar olmaya devam ediyor. Kaynaklara göre Kings, bu korumaları tamamen kaldırmayı kabul ederse, Warriors yönetimi anlaşmaya daha sıcak bakabilir. Bu durumda iki taraf arasında potansiyel bir takasın önü açılmış olacak.