"Kings, Bagley'ye 'sona eren kontrat' gözüyle bakıyor" iddiası

Sacramento Kings'in bir noktada Marvin Bagley III'ü takas edeceği, ancak bunu yapmak için acele etmeyeceği iddia edildi.



The Kings' Beat'ten James Ham'a göre Sacramento ekibi, Bagley III'ü "sona eren bir sözleşme" olarak görüyor:



"Organizasyondaki insanların bana düşündürdüğü şey, ona 11.8 milyon dolarlık sona eren bir sözleşme olarak baktıkları şeklinde. Onu takas etmeyecekler, çünkü daha büyük bir anlaşma yapmaları durumunda onun maaşına ihtiyaç duyabilirler.



Takıma şu anda biraz daha yetenek kazandıran, fakat gelecekte çok daha büyük bir şey yapma olanaklarına mal olabilecek kötü bir anlaşma yapmak istemiyorlar."



2021-22 sezonundan sonra sınırlı bir serbest oyuncu olacak olan genç oyuncu, Sacramento formasıyla dört senede maç başına 14.4 sayı ve 7.5 ribaund ortalamalarıyla oynamış ve beklenen seviyenin altında performans göstermişti.



