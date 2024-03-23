Kim Min Jae yeniden Serie A yolcusu

Serie A ekibi Inter, Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kim Min Jae yeniden Serie A yolcusu
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23 Mart 2024 14:47
Fenerbahçe'den Napoli'ye oradan da Bayern Münih'e giden Kim Min Jae'nin yeni durağı yeniden İtalya olacak.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Alman ekibinde gözden düşen Güney Koreli stoperi Inter kadrosuna katmak istiyor.

Milano ekibinin yaz aylarında Bayern ile masaya oturacağı belirtildi. Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncununda Inter'e gidebilme ihtimalinin yüksek görüldüğü aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Bayern ile 28 maça çıkan Kim Min Jae, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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