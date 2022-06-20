Kim Min Jae, Rennes'in listesinde!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in, Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae ile ilgilendiği belirtildi.



Fransız basınında yer alan haberde; Rennes'in Nayef Aguerd'in West Ham United'a satılmasının ardından stoper aradığı ifade edildi. Rennes'in kesin bir, şartlar sağlanırsa iki stoper takviyesi yapabileceği vurgulanırken, adaylardan birinin de Fenerbahçe'den Kim Min Jae olduğu aktarıldı.



20 MİLYON EURO'LUK TALEP



Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio'nun Koreli savunma oyuncusuyla Çin'de birlikte görev yaptığı hatırlatılırken, Fransız ekibinin bu transferde işinin kolay olmayacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı savunma oyuncusu için 20 milyon euro'dan fazla bonservis talebinin olduğunun altı çizildi. Rennes'in ayrıca, bu transfer için Napoli, Benfica ve Brighton ile yarıştığı öne sürüldü.



JASON DENAYER DE LİSTEDE



Öte yandan Rennes'in Kim dışındaki adaylardan birinin de, Lyon ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile Beşiktaş'la adı geçen Jason Denayer olduğu ifade edildi.





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