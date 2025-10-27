Kim Milyoner Olmak İster'de 200 binlik Fatih Terim sorusu

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümü, futbolseverleri 200 bin liralık Fatih Terim sorusuyla şaşırttı.
Soru, hem stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşattı hem de izleyicileri yıllar öncesine götürdü. Soru şöyleydi:
"Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı dönemde, kameralar tarafından kaydedilmiş olan hangi sözü ona aittir?"
A: Taktik maktik yok, bam bam bam
B: Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil
C: Everything is something happened
D: Lasciatemi cantare, sono un italiano
Doğru Cevap: "C: Everything is something happened"
Yarışmacı kısa süre düşündükten sonra yanıtını verdi. Doğru cevap, Fatih Terim'in futbol tarihine geçen o unutulmaz İngilizce cümlesi "Everything is something happened" oldu.
