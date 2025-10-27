27 Ekim
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 binlik Fatih Terim sorusu

'Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Fatih Terim sorusu, futbolseverleri şaşırttı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümü, futbolseverleri 200 bin liralık Fatih Terim sorusuyla şaşırttı.

Soru, hem stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşattı hem de izleyicileri yıllar öncesine götürdü. Soru şöyleydi:

"Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı dönemde, kameralar tarafından kaydedilmiş olan hangi sözü ona aittir?"

A: Taktik maktik yok, bam bam bam

B: Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil

C: Everything is something happened

D: Lasciatemi cantare, sono un italiano



Doğru Cevap: "C: Everything is something happened"




Yarışmacı kısa süre düşündükten sonra yanıtını verdi. Doğru cevap, Fatih Terim'in futbol tarihine geçen o unutulmaz İngilizce cümlesi "Everything is something happened" oldu.  

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
