Kim Milyoner Olmak İster'de 200 binlik Fatih Terim sorusu

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in son bölümü, futbolseverleri 200 bin liralık Fatih Terim sorusuyla şaşırttı.Soru, hem stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşattı hem de izleyicileri yıllar öncesine götürdü. Soru şöyleydi:: Taktik maktik yok, bam bam bamKimse harakiri yapacak kadar Japon değil: Everything is something happened: Lasciatemi cantare, sono un italianoYarışmacı kısa süre düşündükten sonra yanıtını verdi. Doğru cevap, Fatih Terim'in futbol tarihine geçen o unutulmaz İngilizce cümlesi "Everything is something happened" oldu.