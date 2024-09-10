Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal!

Newcastle United forması giyen Kieran Trippier ile ilgilenen Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor, İngiliz ekibinin ikna olmaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal!
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10 Eylül 2024 12:14
Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için Türkiye iddiası geldi.

Sky'da yer alan habere göre, İngiliz futbolcuyla ilgilenen dört Türk takımı, Newcastle United'ın ikna olmaması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Sky, daha önce, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor'un 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurmuştu.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Newcastle United'da oynayan Kieran Trippier, İngiliz ekibinde çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.

 

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